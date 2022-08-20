На Юге 19 августа украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В течение дня (враг – ред.) пытался улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное - Партизанское силами в два десантно-штурмовых отделения при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии. Вечером, силами к взводу из Александровки пытался продвинуться в "Успеха не было, отступил. Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии столкновения. Без наших потерь", - говорится в сообщении.

Тяжелой 152-х мм артиллерией россияне продолжали обстреливать Марганец, а градами били по Мировской общине Никопольщины. Есть раненые гражданские лица, разрушены здания учреждения социальной инфраструктуры, повреждены 5 частных домов.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ повлекли потери врага в количестве: 17 захватчиков, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и 2 ВДК.

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