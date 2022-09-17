На Юге 16 сентября по врагу 15 раз работала авиация и 250 – артиллерия

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Два раза в течение боевого дня враг попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино - Степная Долина и Архангельское - Ивановка. В обоих случаях силами к взводу, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил. В течение дня враг совершил 4 авиаудара по нашим позициям и ракетный удар по Криворожью. 4 раза обстреливал Никопольский район", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", украинской авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления, непосредственно, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Подтвержденные потери врага составляют: 33 военных, 2 танка, 152мм гаубица "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет, 9 единиц автобронетехники.

Остальные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, выбрав для укрытия от поражений и шторма прижимания к южному побережью Крыма, оставила наготове 3 надводных носителя 24 крылатых ракет типа "Калибр", а также 4 ВДК.

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