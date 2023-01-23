На Юг враг подтягивает силы, чтобы компенсировать мощные потери, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг имел существенный ущерб в личном составе, их потери достаточно мощные. Реорганизация всех лечебных заведений левобережья на госпитали, их переполнение говорит о том, что физические потери во вражеском войске велики, поэтому они подтягивают новые силы. Им нужно не только готовиться к наступлению, им нужно держать еще и оборону. Участок местности большой, направление наших огневых действий им уже понятно. Россияне боятся продвижения наших сил", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, враг пытается уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра, хотя не исключен подтягивание сил на Запорожское направление.

"На Запорожском направлении враг пытается прощупывать на крепость нашу оборону. Враг пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказуема, ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижна. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критические изменения, а порядок введения боевых действий, когда действия переходят за предел контрбатарейного противостояния", - добавила Гуменюк.

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