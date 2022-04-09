На YouTube заблокировали канал Госдумы РФ
Канал Государственной думы РФ "Дума ТВ" на видеохостинге YouTube заблокировали
Об этом орган сообщил в Telegram .
"На нем было более 145 тысяч подписчиков. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами", – говорится в сообщении.
Причина блокировки канала Дума ТВ не называется.
- Социальная сеть Twitter заблокировала профиль российского телеканала RT.
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