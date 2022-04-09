На YouTube заблокировали канал Госдумы РФ

Об этом орган сообщил в Telegram .

"На нем было более 145 тысяч подписчиков. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами", – говорится в сообщении.

Причина блокировки канала Дума ТВ не называется.