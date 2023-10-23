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OPINION

На языке нужно не только чирикать

Юрий Луканов
23 октября, 2023 понедельник
18:07
Мнение

Те, кто до недавнего времени употреблял только русский, возвращаются к языку своих предков. Новообращенные становятся такими агрессивными бойцами за язык, что Бандера крутится в гробу от зависти

Денис Казанский выкопал пару видео из российских помоек, где тамошние болтуны констатируют печальные для них факты: на "освобожденных" территориях большая часть жителей хотят учить детей на украинском языке. Дебилковатый Олежка Царев на мусоропроводе Pravda.ru объясняет, что просто там маленькие городки, все друг друга знают и не хотят огорчать живущих там учителей украинского языка. Ну, он идиот – это давно ясно.

Но еще два дебила с украинскими фамилиями не крутят, как Царев, а говорят прямо: там, оказывается, живут не русские люди, а украинцы, которые хотят учить родной язык. У них вопрос: а где взять учителей? И говорят, что нужно усилить денацификацию. Это не цитата, но сущность передана правильно. А как можно денацифицировать народ, не желающий русского мира, мы все прекрасно знаем. Просто уничтожить.

Еще раньше я наблюдал аналогичное у нынешнего страдальца от кремля Игоря Гиркина (псевдо Стрелков). У него сидел вояка в чине полковника с фамилией Квачков, на роже у него тоже было написано, что он обратно одарен. И они вдвоем размышляли, что в Украине живут руцкие люди, но зазомбированные, которые разговаривают на украинском языке, и считающие себя украинцами. И с этим надо что-то делать.

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Еще вспомнилось. "Асвабадители", когда врывались на наши территории, то одним из первых их деяний было повесить стенд с Пушкиным и лозунгом о том, что это русская земля, или какой великий и могучий руцкий язык.

Итак, когда услышите наших рагулей от руцкого мира типа Арестовича или Снежанки Егоровой о какой разнице, то вспомните вышеприведенные факты.

В общем, наблюдаю процесс: сейчас даже те, кто до недавнего времени употреблял только русский, возвращаются к языку своих предков. Новообращенные становятся такими агрессивными бойцами за язык, что Бандера поворачивается  в гробу от зависти. Хочу верить, что они, кроме формального перехода, еще и знания получат. Потому что перейти перешли, но встречаю посты, мол, кто это такой? А речь об известном писателе.

Итак, на языке нужно не только чирикать, но еще и знать кое-что из украинской литературы. И не только из нее.

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Об авторе. Юрий Луканов – журналист, медиаэксперт, писатель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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