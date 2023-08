Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что тайфун накрыл некоторые западные районы Японии сильными дождями. Так, за 6 часов в Начикацууре, префектура Вакаяма, выпало 304 миллиметра осадков, а в Аябе, префектура Киото – 190 мм.

Central Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. отменили все скоростные поезда между станциями Нагоя и Шин-Осака, а также между станциями Шин-Осака и Окаяма в течение вторника.

Операторы скоростных дорог частично закрыли сети в районах, предположительно пострадавших от тайфуна, в то время как Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co. отменили более 560 рейсов, которые преимущественно отправлялись и прибывали на западе Японии, это повлияло более чем на 50 000 пассажиров.

Около 650 человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Кансай, расположенном на искусственном острове в Осакском заливе, после перекрытия железнодорожного и автомобильного сообщения из-за тайфуна.

Кроме того, закрылся популярный парк развлечений Universal Studios Japan в Осаке, а четыре летних игры бейсбольного чемпионата средней школы были отменены и перенесены на среду.

Метеорологическое агентство продолжает предупреждать о сильных осадках в восточной, центральной и западной Японии и призывает жителей быть внимательными по поводу возможных опасных наводнений, оползней и сильных ветров.