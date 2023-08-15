На Японию обрушился мощный тайфун: отменены авиарейсы, перекрыты дороги и железнодорожные пути
Во вторник, 15 августа, на самый большой полуостров на японском острове Хонсю Кии обрушился тайфун Лан. В результате сильных осадков закрыли аэропорт и перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение
Об этом сообщает Kyodo News.
Отмечается, что тайфун накрыл некоторые западные районы Японии сильными дождями. Так, за 6 часов в Начикацууре, префектура Вакаяма, выпало 304 миллиметра осадков, а в Аябе, префектура Киото – 190 мм.
Central Japan Railway Co. и West Japan Railway Co. отменили все скоростные поезда между станциями Нагоя и Шин-Осака, а также между станциями Шин-Осака и Окаяма в течение вторника.
Операторы скоростных дорог частично закрыли сети в районах, предположительно пострадавших от тайфуна, в то время как Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co. отменили более 560 рейсов, которые преимущественно отправлялись и прибывали на западе Японии, это повлияло более чем на 50 000 пассажиров.
Около 650 человек были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Кансай, расположенном на искусственном острове в Осакском заливе, после перекрытия железнодорожного и автомобильного сообщения из-за тайфуна.
Кроме того, закрылся популярный парк развлечений Universal Studios Japan в Осаке, а четыре летних игры бейсбольного чемпионата средней школы были отменены и перенесены на среду.
Метеорологическое агентство продолжает предупреждать о сильных осадках в восточной, центральной и западной Японии и призывает жителей быть внимательными по поводу возможных опасных наводнений, оползней и сильных ветров.
- 9 августа тайфун Ханун вызвал мощные ливни на части японского острова Кюсю, в результате чего было обесточено более 17 тысяч домохозяйств и приостановлено движение поездов.
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