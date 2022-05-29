На яхтах российских олигархов отключают отслеживание местонахождения, - The Observer
Как минимум шесть суперяхт российских олигархов выключили отслеживание местопребывания
Об этом говорится в расследовании The Observer.
Отмечается, что выключали устройства для отслеживания местонахождения яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрея Мельниченко за $300 млн или Galactica Super Nova экс-главы "Лукойла" Вагита Алекперова за $80 млн.
Известно, что все они отключали идентификационную систему (AIS) более месяца. Вероятно, так олигархи пытаются скрыть свои яхты от ареста.
"По меньшей мере 13 таких судов общей стоимостью почти 2 миллиарда фунтов стерлингов уже конфискованы после вторжения в Украину, от южной Франции до Фиджи. В последнем случае суперяхта Amadea, предположительно связанная с золотым миллиардером Сулейманом Керимовым, была захвачена от имени США" , – говорится в расследовании.
Согласно отраслевым данным, на море находится около 9 300 суперяхт, стоимостью более 50 миллиардов фунтов стерлингов. По оценкам, 10% этого флота принадлежат россиянам.
- Напомним, в Италии арестовали яхту Scheherazade, связываемую с Путиным. 139-метровая яхта была пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в северной Италии. Ее стоимость оценивается в 700 миллионов долларов.
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