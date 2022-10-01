На ядерный удар России по Украине США привлечет тактическую авиацию и традиционное оружие по территории РФ, - британский полковник Грант
Британский полковник в отставке Глен Грант убежден, что на ядерный удар по Украине США и союзники не будут наносить ядерные удары по территории РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Во-первых, если Путин использует тактическое ядерное оружие, он полностью переформатирует войну. Это должен понять он и все остальные. Это уже не будет обычная война между Россией и Украиной, это будет война между Россией и Западом. Ведь Путин в таком случае наплюет на все международные нормы. Он наплевал даже на российские соглашения по применению ядерного оружия", - пояснил Грант.
Британский полковник считает, что на ядерный удар по Украине США и союзники не будут наносить ядерные удары по территории РФ.
"Я считаю, что реакция будет не ядерной, а с использованием тактической авиации и традиционного оружия, потому что США имеют огромный потенциал. Когда речь идет о традиционном оружии, применение которого мы уже видели в войне в Персидском заливе. Речь идет о мощной способности находить и поражать цели. Поэтому сейчас тяготеют к именно такому сценарию реагирования, а не к ядерному", - добавил он.
- 17 сентября Байден пригрозил Путину последствиями в случае применения ядерного или химического оружия в Украине.
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