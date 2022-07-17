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Главная война с Россией На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
Эксклюзив

На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец

17 июля, 2022 воскресенье
18:20
война с Россией

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец убежден, что использование Россией ядерного оружия против Украины может привести к ядерной войне в мире

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не можем спрогнозировать реакцию России на удар по Крымскому мосту. Также не можем спрогнозировать реакцию ядерных государств на такой удар. Однако если кремль решится на применение ядерного оружия по территории Украины, то я не уверен, что по какому-то городу России не прилетит аналогичный ответ ", – убежден Машовец.

Машовец подчеркнул, что применение ядерного оружия представляет угрозу не только участникам конфликта, но и другим странам.

"Факт применения ядерного оружия в таких конфликтах может привести к ответу других ядерных государств. Не сугубо с военной точки зрения, а нарушением принципов сосуществования. То есть применение ядерного оружия может стать обычным делом в любом конфликте", - добавил он.

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