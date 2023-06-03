На выставке в Киеве представили украинский электропикап LUAZ

Об этом пишет "Твоя машина".

Известную украинскую модель решили возродить в виде компактного электрического пикапа.

Новый LUAZ считается преемником легендарного ЛуАЗа с 70-х и 80-х годов, хотя он не связан с Луцким автозаводом.

Пикап был построен на базе кузова китайской компании Hebei Kaiyun Motors, но в нем используются также украинские компоненты, такие как рама, сиденье, стекло и батарея.

Украинский электромобиль LUAZ будет доступен в двух версиях: двухдверная "Фермер" и четырехдверная "Сити".

Вот некоторые характеристики LUAZ:

Длина – 3475 мм;

Ширина – 1375 мм;

Высота – 1550 мм;

Колесная база – 2315 мм;

Масса – 510 кг.

В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Кроме того, электромобиль "ЛуАЗ" оснащен задней камерой.

На задней оси расположен электродвигатель мощностью 5 кВт (6,8 л. с.). Новый LUAZ относится к категории L7e, что означает, что его максимальная скорость ограничена 50 км/ч. В будущем планируется выпуск полноприводной версии.

Батарея емкостью 6,14 кВтч обеспечивает запас хода до 100 км без необходимости зарядки. Можно установить до трех батарей, что увеличит запас хода до 300 км.

Стартовая цена LUAZ составляет 190 000 гривен, но она не включает батарею (которую можно приобрести за 45 000 гривен за блок или арендовать).