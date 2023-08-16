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На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин

16 августа, 2023 среда
15:48
Экономика

За семь месяцев 2023 года денежные выплаты военнослужащим составили почти 520 млрд. гривен, что является наибольшей частью расходов общего фонда государственного бюджета Украины и составляет треть

Об этом сообщает Министерство Финансов Украины .

С января по июль этого года расходы общего фонда государственного бюджета составили 1,64 трлн гривен, из которых в июле - 231,8 млрд гривен.

Наибольшей статьей расходов (40,8% общего объема) была оплата труда с начислениями, на которую было потрачено 669,9 млрд гривен. В частности, на денежное содержание военнослужащих было направлено 518,8 млрд. гривен.

Фото: Министерство Финансов Украины

Второй по величине статьей расходов является оплата использования товаров и услуг, которая составляет 24,8% от общего объема расходов. На эту статью было направлено 406,3 млрд. гривен, в том числе 65,3 млрд. гривен в июле.

Большинство этих средств также идет на Вооруженные Силы Украины - 276,9 млрд. гривен было потрачено на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, горючего, питания и т.д. Еще 78,6 млрд. гривен перечислено на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Третьей по величине статьей расходов было социальное обеспечение, как пенсии и стипендии, на которое направили 304,6 млрд гривен. Из этой суммы 159 млрд гривен перечислено Пенсионному фонду, а 105,5 млрд гривен – Министерству социальной политики.

Среди других значительных статей расходов можно выделить трансферты местным бюджетам (5,6% всех расходов, или 92,3 млрд. гривен) и обслуживание государственного долга (7,8% расходов, или 128,1 млрд. гривен).

Что известно о выплатах военным

С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

В Верховной Раде Украины подготовили ряд законопроектов по защите ветеранов войны с Россией, в частности, о социальном пакете для демобилизованных.

Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил , что предусматривает внедренный 1 февраля 2023 новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.

Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год.

12 апреля в парламент внесен проект постановления, блокирующего подписание председателем ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возврат ежемесячной выплаты 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и спасателям.

13 апреля народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду Украины поправки в законопроект об увеличении для военнослужащих ежегодного отпуска до 30 дней.

3 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому военные смогут демобилизоваться, если у них погибли или пропали без вести близкие родственники.

30 мая ВРУ поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии военнослужащим, однако сейчас только в первом чтении.

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