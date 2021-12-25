На выплату зарплат шахтерам дополнительно выделили 92 млн грн
Министерство энергетики дополнительно выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
Горняки государственных шахт получили 92 млн грн для выплаты заработной платы в пятницу, 24 декабря.
Дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ.
Денежные средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки.
- 23 декабря сообщалось, что Кабинет Министров планирует выделить 300 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
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