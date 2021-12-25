На выплату зарплат шахтерам дополнительно выделили 92 млн грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Горняки государственных шахт получили 92 млн грн для выплаты заработной платы в пятницу, 24 декабря.

Дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ.

Денежные средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки.