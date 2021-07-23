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На выходных в Украину придет новый антициклон - прогноз от синоптика Натальи Диденко

23 июля, 2021 пятница
18:22
Общество Наталья Диденко

В Украине 24-25 июля будет теплая погода, дожди возможны лишь в Карпатах, на Сумщине и Черниговщине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"На выходных Украина снова будет в гостях у антициклона. Но это уже другой синоптический сорт. Без сильной жары!" - отметила она.

24-25 июля практически повсеместно ожидается +23°C...+28°C.

В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30°C.

Суббота-воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, возможны роскошные белые кучевые облака.

Дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины.

В Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха + 25°C...+27°C.

"Эти ближайшие выходные - идеальное время для семейных путешествий", - отметила госпожа Диденко.

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