На выходных в Украину придет новый антициклон - прогноз от синоптика Натальи Диденко
В Украине 24-25 июля будет теплая погода, дожди возможны лишь в Карпатах, на Сумщине и Черниговщине
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"На выходных Украина снова будет в гостях у антициклона. Но это уже другой синоптический сорт. Без сильной жары!" - отметила она.
24-25 июля практически повсеместно ожидается +23°C...+28°C.
В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30°C.
Суббота-воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, возможны роскошные белые кучевые облака.
Дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины.
В Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха + 25°C...+27°C.
"Эти ближайшие выходные - идеальное время для семейных путешествий", - отметила госпожа Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное