На выходных в Украине ожидаются грозовые дожди и жара, - Наталья Диденко

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"На выходных Украина будет находиться в горячем воздухе", - отметила она.

Жара с температурой воздуха +29°C...+33°C будет сочетаться с сухим воздухом.

Осадков в Украине благодаря антициклону не будет, только завтра на крайнем западе близость атмосферного фронта приведет кратковременные локальные грозовые дожди.

Поздно вечером 10 июля и днем 11 июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины.

В Киеве суббота и воскресенье предполагаются сухими и жаркими.

Температура воздуха в течение дня составит + 30°C...+32°C.

Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля.

"Однако жара в Украине все равно будет продолжаться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю ", - сообщила Диденко.

Ослабление жары возможно с 18-19 июля, распространяться свежесть будет сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке жаркая погода продолжится.





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