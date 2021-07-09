На выходных в Украине ожидаются грозовые дожди и жара, - Наталья Диденко
На выходных 10-11 июля в Украине ожидается жаркая погода, но в некоторых областях пройдут дожди
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"На выходных Украина будет находиться в горячем воздухе", - отметила она.
Жара с температурой воздуха +29°C...+33°C будет сочетаться с сухим воздухом.
Осадков в Украине благодаря антициклону не будет, только завтра на крайнем западе близость атмосферного фронта приведет кратковременные локальные грозовые дожди.
Поздно вечером 10 июля и днем 11 июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины.
В Киеве суббота и воскресенье предполагаются сухими и жаркими.
Температура воздуха в течение дня составит + 30°C...+32°C.
Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля.
"Однако жара в Украине все равно будет продолжаться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю ", - сообщила Диденко.
Ослабление жары возможно с 18-19 июля, распространяться свежесть будет сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке жаркая погода продолжится.
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