На выходных в Украине ожидается мокрый снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



Более холодная погода будет в западных областях: от -2°C до +3°C. В воскресенье станет холоднее в восточной части Украины.



Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха. На востоке вероятность осадков самая низкая, однако влажность будут усиливать туманы.



На выходных юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, временами до штормовых порывов.



В Киеве выходные 11-12 декабря будут теплыми и ветреными.





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