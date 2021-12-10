На выходных в Украине ожидается мокрый снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
В выходные, 11-12 декабря, в Украине ожидается порывистый ветер и мокрый снег, температура будет +4°C…+9°C
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Более холодная погода будет в западных областях: от -2°C до +3°C. В воскресенье станет холоднее в восточной части Украины.
Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Ожидаются периодически мокрый снег и дождь в зависимости от температуры воздуха. На востоке вероятность осадков самая низкая, однако влажность будут усиливать туманы.
На выходных юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, временами до штормовых порывов.
В Киеве выходные 11-12 декабря будут теплыми и ветреными.
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