На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет сделать прививку, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.



Как отметила глава департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, по данным Министерства здравоохранения, в ряде регионов Украины эпидемические показатели уже не соответствуют "зеленой зоне", в частности, в столице растут уровень госпитализаций и "тяжести" госпитализированных пациентов.



"Если еще в прошлую пятницу в стационарах пациентов в тяжелом состоянии (в частности тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких) было 49%, то сегодня - уже 56%", - сказала Гинзбург.



Кроме того, отмечается, что Центр вакцинации и пункты прививки в Киеве не будут работать 23 и 24 августа.



"Прививаться можно раньше - 21 и 22 августа или начиная с 25-го. Особенно в департаменте здравоохранения советуют обратить внимание на эту информацию тех киевлян, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. Несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации", - уточняют в КГГА.

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