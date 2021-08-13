На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет сделать прививку, - КГГА
14 и 15 августа, в Центре массовой вакцинации населения, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, а также в столичных пунктах прививки можно будет сделать прививку от коронавируса вакцинами CoronaVac и Moderna
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Как отметила глава департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, по данным Министерства здравоохранения, в ряде регионов Украины эпидемические показатели уже не соответствуют "зеленой зоне", в частности, в столице растут уровень госпитализаций и "тяжести" госпитализированных пациентов.
"Если еще в прошлую пятницу в стационарах пациентов в тяжелом состоянии (в частности тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких) было 49%, то сегодня - уже 56%", - сказала Гинзбург.
Кроме того, отмечается, что Центр вакцинации и пункты прививки в Киеве не будут работать 23 и 24 августа.
"Прививаться можно раньше - 21 и 22 августа или начиная с 25-го. Особенно в департаменте здравоохранения советуют обратить внимание на эту информацию тех киевлян, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. Несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации", - уточняют в КГГА.
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