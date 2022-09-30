Об этом в телеграме написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В субботу, 1 октября, практически повсюду будет царить теплая погода с температурой воздуха днем +18...+23 градуса, на юге Украины +20...+27 градусов, в западных областях +13...+18 градусов", - написала Диденко.

Она добавила, что в восточной и западной областях Украины может идти дождь. Также дожди могут подойти и к Житомирщине и задеть Луганщину.

В Киеве в субботу будет держаться высокая температура – до +19 градусов, день будет теплым и сухим. К вечеру может пойти дождь.

"В воскресенье погода изменится - прибавится дождей, усилится ветер и снизится температура воздуха", - предупредила Наталья Диденко.

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