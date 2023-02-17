На выходных в Киеве и области могут действовать графики стабилизационных отключений света, - ДТЭК

Об этом информирует ДТЭК.

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В субботу, 18 февраля, ограничения возможны с 09:00 до 22:00 в Голосеевском районе и части Левого берега.

В воскресенье, 19 февраля, стабилизационные отключения могут действовать с 08.00 до 13.00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ свет могут отключаться в части Бучанского района Киевщины. Так электроснабжение будут ограничивать 18 и 19 февраля с 06:00 до 22:00.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме", - подчеркнули в ДТЭК.

По ссылкам можно ознакомиться с графиками стабилизационных отключений в Киеве и в Киевской области.