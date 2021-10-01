На выходных украинцев ожидают заморозки и сильный ветер, - Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Заморозки - вот какое сейчас самое интересное метеорологическое явление. Поэтому важно знать, укроется облаками ночное небо или нет", - сообщила она.

У нас облачность - над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны.

Моря, украинские, еще теплые после лета. Они медленно остывают, поэтому прибрежные районы также избежат заморозков.

Большая часть Украины все же будет подмерзатть ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.

Днем в Украине максимально ожидается +11°C...+16°C, а в западных областях +14°C...+18°C.

К этим, в общем дружелюбным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и утренние туманы.

Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине.

"Киевляне, в субботу-воскресенье дождя не будет", - отметила синоптик.

Днем предполагается +15°C. Ночью не так симпатично, будут кусаться +1°C...+4°C да еще и заморозки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb