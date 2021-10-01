На выходных украинцев ожидают заморозки и сильный ветер, - Наталья Диденко
В Украине 2-3 октября ожидаются сильный ветер, солнце, заморозки и утренние туманы
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Заморозки - вот какое сейчас самое интересное метеорологическое явление. Поэтому важно знать, укроется облаками ночное небо или нет", - сообщила она.
У нас облачность - над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны.
Моря, украинские, еще теплые после лета. Они медленно остывают, поэтому прибрежные районы также избежат заморозков.
Большая часть Украины все же будет подмерзатть ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.
Днем в Украине максимально ожидается +11°C...+16°C, а в западных областях +14°C...+18°C.
К этим, в общем дружелюбным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и утренние туманы.
Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и на Луганщине.
"Киевляне, в субботу-воскресенье дождя не будет", - отметила синоптик.
Днем предполагается +15°C. Ночью не так симпатично, будут кусаться +1°C...+4°C да еще и заморозки.
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