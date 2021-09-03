На выходных украинцев ожидают холодные ночи и периодические дожди, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 4-5 сентября придет атмосферный фронт с прохладой и периодическими дождями
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Украину 4 сентября пересечет холодный атмосферный фронт циклона по имени Philipp.
Шлейфом во время его прохождения возможны периодические дожди.
В свою очередь, 5 сентября антициклон вытеснит фронт, поэтому в большинстве областей осадков не будет.
Только северную часть затронет влажность - возможные там 5 сентября небольшие дожди.
Температра воздуха на выходных будет невысокой.
В течение дня +14°C...+19°C, в южной части комфортнее, +19°C...+24°C.
В Киеве в выходные возможные периодические дожди, которые все-таки будут давать дорогу несмелому осеннем солнцу.
Ночи - холодные, а в течение дня ожидается +15°C...+16°C.
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