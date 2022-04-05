На выходных США направила в Украину военную помощь на $800 млн, - Пентагон
Только за прошедшие выходные в Украину прибыло военной помощи США стоимостью $800 млн
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джон Кирби.
По его словам, еще один пакет безопасности помощи прибудет в Украину "в течение следующих 24 часов".
"Мы отдаем приоритет тем видам оружия, в которых, как мы знаем, больше всего нуждаются украинцы: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.
Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.
Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.
"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это совсем не означает дефицит, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.
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