На выходных из-за массовых мероприятий изменят движение общественного транспорта в центре Киева

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября предусмотрены изменения движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Движение будет организовано по следующим маршрутам:

троллейбусы № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смилянского, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по собственной трассойе;

автобусы № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

автобусы № 24 - на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

автобусы № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

автобусы № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - пр-т Победы - ул. Борщаговская - ул. Академика Янгеля - ст. м. "Политехнический институт" - пр-т Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту.

Также будут внесены изменения в движение автобусных маршрутов № 189, 231, 429, 433 и 545.

На время проведения мероприятий будут закрыты на вход и выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная". Движение поездов через указанные станции будет происходить без остановок.

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