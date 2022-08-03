Об этом сообщили в отчете ОК "Юг".

"На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критические, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен в пункт основного базирования", -.пишет ОК "Юг".

В Херсонской области украинские силы за день, 2 августа, уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов.

Российский агрессор приступил к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.

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