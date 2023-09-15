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На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей

15 сентября, 2023 пятница
18:35
Война с Россией

Вечером пятницы, 15 сентября, во временно оккупированном Крыму фиксируются значительные очереди на выезд в Россию

Об этом сообщает проукраинский телеграмм-канал "Крымский ветер".

По состоянию на 18:00 пятницы, 15 сентября, более 750 автомобилей застряли в очереди на осмотр перед въездом в Крымский мост. Предполагается, что они должны простоять в очереди не менее 3 часов.

А вот на въезд во временно оккупированный Крым очередей фактически нет. Со стороны России перед пунктом досмотра находятся 55 транспортных средств.

  • В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.
  • 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
окупанти
Военные новости
Крымский мост
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