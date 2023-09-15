На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей
Вечером пятницы, 15 сентября, во временно оккупированном Крыму фиксируются значительные очереди на выезд в Россию
Об этом сообщает проукраинский телеграмм-канал "Крымский ветер".
По состоянию на 18:00 пятницы, 15 сентября, более 750 автомобилей застряли в очереди на осмотр перед въездом в Крымский мост. Предполагается, что они должны простоять в очереди не менее 3 часов.
А вот на въезд во временно оккупированный Крым очередей фактически нет. Со стороны России перед пунктом досмотра находятся 55 транспортных средств.
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