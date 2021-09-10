На выезде из Киева легковой автомобиль вылетел в кювет от удара грузовика
На Гостомельском шоссе грузовик подрезал легковому авто, который от удара вылетел в кювет
Об этом передают Стражи.Еспресо .
На Гостомельском шоссе, при выезде из Киева, грузовик подрезал легковому Renault, в результате чего он вылетел в кювет.
Как удалось узнать Стражам Еспресо, водитель Renault ехал со стороны Киева. Внезапно ему подрезал грузовик и скрылся с места происшествия.
Отмечается, что водителя Renault осмотрели медики. Обошлось без серьезных травм, от госпитализации он отказался.
Сейчас на месте работают правоохранители. Детали аварии выяснит следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное