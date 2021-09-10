На выезде из Киева легковой автомобиль вылетел в кювет от удара грузовика

Об этом передают Стражи.Еспресо .

На Гостомельском шоссе, при выезде из Киева, грузовик подрезал легковому Renault, в результате чего он вылетел в кювет.





Как удалось узнать Стражам Еспресо, водитель Renault ехал со стороны Киева. Внезапно ему подрезал грузовик и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что водителя Renault осмотрели медики. Обошлось без серьезных травм, от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте работают правоохранители. Детали аварии выяснит следствие.





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