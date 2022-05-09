На выезде из Харькова нашли тела украинцев, расстрелянных оккупантами, - Нацполиция

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Кроме того, полицейские обнаружили остатки тел двух оккупантов.

"Выезд из Харькова в направлении Циркунов. Еще в первый день войны Вооруженными Силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена. Следственно-оперативная группа наконец может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных РФ и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами", - написал Болвинов.

Полицейский отметил, что один из украинцев был похоронен, несмотря на опасность, связанную с обстрелами этой местности.

Ранее Вооруженные Силы Украины в результате контрнаступления в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и над частью села Черкасские Тишки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb