На выезде из Харькова нашли тела украинцев, расстрелянных оккупантами, - Нацполиция
Правоохранители обнаружили на выезде из Харькова в направлении Циркунов тела трех расстрелянных оккупантами граждан Украины
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Кроме того, полицейские обнаружили остатки тел двух оккупантов.
"Выезд из Харькова в направлении Циркунов. Еще в первый день войны Вооруженными Силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена. Следственно-оперативная группа наконец может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных РФ и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами", - написал Болвинов.
Полицейский отметил, что один из украинцев был похоронен, несмотря на опасность, связанную с обстрелами этой местности.
- Ранее Вооруженные Силы Украины в результате контрнаступления в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и над частью села Черкасские Тишки.
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