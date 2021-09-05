На выборы в Госдуму повлияет продуктовая инфляция. Этого и боятся в Кремле, - Орешкин
Результаты назначенных на 19 сентября 2021 года выборов в Государственную думу РФ и положение в стране после их проведения будет непосредственно зависеть от настроений россиян, вызванных неустанной продуктовой инфляцией и полным разочарованием в более чем 20-летнем правлении Владимира Путина
Такое мнение независимый российский политолог, автор книги "Джугафилия" Дмитрий Орешкин высказал в эфире программы "Студия Запад" с Андреем Борковским, вышедшая на Еспресо.TV.
"Продуктовая инфляция явно превышает 10% в год. Офицальная цифра - 6%, но это общая инфляция. А продуктовая, почти официально говорят, 10%", - отметил он.
Вместе с тем, доходы россиян "не растут, а снижаются".
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"И что в этой ситуации будет делать путинский избиратель, даже если он проголосует за "Единую Россию"? Потому к кому ему предъявлять претензии? К "иностранным агентам" (так сейчас в России власти называют неугодные медиа и общественные организации - ред.)? Наверно, да. К Западу? Наверно, да. но это делается уже в течении 20 лет и слегка надоело. Это не работает", - объяснил Дмитрий Орешкин.
Согласно его оценке, нынешняя России находится "в конце 70-ых - в начале 80-ых годов Советского Союза" и ситуация легко может выйти из-под контроля, о чем хорошо понимают в Кремле.
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В то же время предложить россиянам что-либо существенное Москва не может, поскольку Путиным выстроена такая система власти, при которой государство может захватывать и удерживать силой территории, но не способно обеспечить их экономическое развитие.
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