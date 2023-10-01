На выборах в Словакии побеждает проевропейская партия - экзит-полы

Об этом пишет РБК-Украина.

По результатам экзит-пола TV Markiza , проведенного агентством Focus, партии набрали такое количество голосов:

"Прогрессивная Словакия" (социал-либерализм) – 23,5%

SMER-SD (левые популисты) – 21,9%

Hlas (социал-демократы) – 12,2%

"Обычные люди" (OĽaNO, блок консерваторов и правых христиан) – 8%

"Свобода и солидарность" (SaS, либералы) – 6,4%

"Республика" (ультраправые националисты) – 6%

"Христианско-демократическое движение" (KDH) – 5,3%

Отметим, что проходной барьер составляет 5%.

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По данным экзитпола Focus, "Прогрессивная Словакия" имеет два варианта формирования коалиции.

Первый – вместе с партиями Hlas, SaS и KDH. В этом случае коалиция получит 85 мест – комфортное большинство в парламенте на 150 мест.

Второй – с теми же SaS и KDH, но плюс "Обычные люди" (OĽaNO). Тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.

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Пророссийская партия SMER-SD Роберта Фицо, скорее всего, не сможет заручиться большинством даже в союзе с Hlas и правой "Республикой".