На выборах в Словакии побеждает проевропейская партия - экзит-полы
Выборы в Словакии завершились и местные СМИ публикуют первые результаты экзит-поллов. Согласно им, лидирует партия проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко
Об этом пишет РБК-Украина.
По результатам экзит-пола TV Markiza , проведенного агентством Focus, партии набрали такое количество голосов:
- "Прогрессивная Словакия" (социал-либерализм) – 23,5%
- SMER-SD (левые популисты) – 21,9%
- Hlas (социал-демократы) – 12,2%
- "Обычные люди" (OĽaNO, блок консерваторов и правых христиан) – 8%
- "Свобода и солидарность" (SaS, либералы) – 6,4%
- "Республика" (ультраправые националисты) – 6%
- "Христианско-демократическое движение" (KDH) – 5,3%
Отметим, что проходной барьер составляет 5%.
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По данным экзитпола Focus, "Прогрессивная Словакия" имеет два варианта формирования коалиции.
Первый – вместе с партиями Hlas, SaS и KDH. В этом случае коалиция получит 85 мест – комфортное большинство в парламенте на 150 мест.
Второй – с теми же SaS и KDH, но плюс "Обычные люди" (OĽaNO). Тогда коалиция получит узкое большинство в 77 мест.
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Пророссийская партия SMER-SD Роберта Фицо, скорее всего, не сможет заручиться большинством даже в союзе с Hlas и правой "Республикой".
- Напомним, согласно опросам по состоянию на 27 сентября фаворитом на парламентских выборах в Словакии была партия пророссийского экс-премьера Фицо.
- В апреле правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против лидера партии Smer-SD, экс-премьера Роберта Фицо за публикацию видеопередачи Украине системы ПВО С-300. Кроме того, Роберт Фицо заявил о намерении упразднить военную и политическую поддержку Украины.
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