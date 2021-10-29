На выборах в Харькове могут проверять COVID-сертификаты, - Радуцкий

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .



Как отметил Радуцкий, согласно закону, избирателей будут проверять на наличие сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста, либо теста на антиген.



"По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген", - заявил Радуцкий.

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