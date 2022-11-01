На выборах в Израиле побеждает блок партии "Ликуд" во главе с экспремьером Нетаньяху, - экзитполы
Согласно результатам экзитполов, блок партии "Ликуд", возглавляемый экспремьером Израиля Биньямином Нетаньяху, выигрывает прошедшие в Израиле парламентские выборы.
Об этом сообщило издание Reuters .
По предварительным данным, избирательный блок Нетаньяху получает 61 – 62 места в кнессете (парламенте) из 120.
Известно также, что сам "Ликуд" претендует на 30 – 31 мандат. В блок, кроме возглавляемой Нетаньяху партии, входят партия "Религиозные сионисты", единый список ультраортодоксальных партий "Яхадут ха-Тора" и ультрарелигиозная "Шас".
Партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид", по предварительным данным, получает 24 места в парламенте и уходит в оппозицию.
- Напомним, во вторник 1 ноября в Израиле состоялось голосование на пятых парламентских выборах за менее 4 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное