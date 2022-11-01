Об этом сообщило издание Reuters .

По предварительным данным, избирательный блок Нетаньяху получает 61 – 62 места в кнессете (парламенте) из 120.

Известно также, что сам "Ликуд" претендует на 30 – 31 мандат. В блок, кроме возглавляемой Нетаньяху партии, входят партия "Религиозные сионисты", единый список ультраортодоксальных партий "Яхадут ха-Тора" и ультрарелигиозная "Шас".

Партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид", по предварительным данным, получает 24 места в парламенте и уходит в оппозицию.

Напомним, во вторник 1 ноября в Израиле состоялось голосование на пятых парламентских выборах за менее 4 лет.

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