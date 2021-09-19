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Главная война с Россией На "выборах" в Госдуму РФ проголосовали 150 тыс. Жителей ОРДЛО, - Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека России

На "выборах" в Госдуму РФ проголосовали 150 тыс. Жителей ОРДЛО, - Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека России

19 сентября, 2021 воскресенье
22:24
война с Россией

По официальным данным российских властей, участие в голосовании на "выборах" в Госдуму РФ приняли 150 тыс. Жителей ОРДЛО

Об этом заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, сообщает ТАСС.

По его словам, более 150 тыс. Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами проголосовали дистанционно на "выборах".

Он уточнил, что это приблизительная цифра, поскольку какая-то часть людей, живущих в ОРДЛО и получили паспорта РФ, "ранее уже имела регистрацию на территории РФ и участвовала в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов ".

"Там огромное количество людей - более 650 тыс. Уже являются гражданами РФ, получили паспорта", - сказал Вышинский.

Он добавил, что с оккупированных территорий Донбасса было осуществлено 1,4 тыс. транспортных рейсов за три дня выборов.

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ОРДЛО
Кирилл Вышинский
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