На "выборах" в Госдуму РФ от имени жителей ОРЛО за "Единую Россию" массово "голосовал" представитель оккупантов, - Казанский

Видеоотчет, который представитель оккупантов сделал для избирательной комиссии, Казанский обнародовал в Telegram.



"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и народного творчества для избирательной комиссии", - говорит автор видео.



Далее в ролике можно увидеть, как представитель оккупантов, используя электронную почту и персональные данные Козловой Надежды Владимировны, голосует за "Единую Россию".



"Вот так на самом деле выглядит онлайн-"голосование" жителей ОРДЛО на российских выборах. Какой-то "ответственный человек", используя электронные почты и пароли жителей Алчевска, входит в их аккаунты на российском сайте "госуслуги" и, заходя в аккаунты разных людей на "госуслуги" , голосует от их имени за "Единую Россию". В принципе, это все, что нужно знать и о российских выборах, и об участии в них жителей неподконтрольной территории. Никакого смысла всерьез обсуждать результаты этого "волеизъявления" просто нет ", - написал Казанский.

