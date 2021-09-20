На "выборах" в Госдуму РФ от имени жителей ОРЛО за "Единую Россию" массово "голосовал" представитель оккупантов, - Казанский
На российских "выборах" в Госдуму за партию власти "Единая Россия" от имени жителей оккупированного Алчевска Луганской области массово "голосовал" представитель оккупантов
Видеоотчет, который представитель оккупантов сделал для избирательной комиссии, Казанский обнародовал в Telegram.
"17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и народного творчества для избирательной комиссии", - говорит автор видео.
Далее в ролике можно увидеть, как представитель оккупантов, используя электронную почту и персональные данные Козловой Надежды Владимировны, голосует за "Единую Россию".
"Вот так на самом деле выглядит онлайн-"голосование" жителей ОРДЛО на российских выборах. Какой-то "ответственный человек", используя электронные почты и пароли жителей Алчевска, входит в их аккаунты на российском сайте "госуслуги" и, заходя в аккаунты разных людей на "госуслуги" , голосует от их имени за "Единую Россию". В принципе, это все, что нужно знать и о российских выборах, и об участии в них жителей неподконтрольной территории. Никакого смысла всерьез обсуждать результаты этого "волеизъявления" просто нет ", - написал Казанский.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
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