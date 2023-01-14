Об этом сообщает Radio Prague International.

В Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел обошел бывшего премьер-министра, экс-коммуниста Андрея Бабиша.

Отрыв между кандидатами составил меньше процента. По подсчету 99,6% голосов избирателей, Павел лидирует с 35,34%, у Бабиша – 35,04%. При этом эксгенерал НАТО Павел одержал победу среди избирателей Праги. Его поддержка в столице превышает 50-процентный барьер, необходимый для избрания в первом туре.

Кто из кандидатов станет президентом – определит второй тур через две недели.

Справка. Андрей Бабыш – 68-летний предприниматель, родом из Словакии. Он стал миллиардером в качестве главы холдинга Agrofert. В 2011 году ушел в политику, основав партию ANO. Занимал должность министра финансов, а впоследствии премьер-министра. До "бархатной революции" 1989 года являлся членом компартии ЧССР. Отрицает обвинения, что был агентом госбезопасности и не признает правдивость подтверждающих это документов, опубликованные Институтом национальной памяти Словакии.

Петр Павел – 61-летний генерал, бывший начальник Генштаба Армии Чешской Республики. В течение трех лет возглавлял Военный комитет НАТО. Баллотируется под лозунгом, обещающим "вернуть в Чехию порядок и покой". Признает, что когда-то находился в компартии ЧССР и отрицает обвинение в том, что до "бархатной революции" в 1989 году работал в военной контрразведке.

14 января в Чехии проголосовали в первом туре президентских выборов. Известно, что на кресло главы государства претендовало 8 кандидатов: 7 мужчин и одна женщина. Трое – Петр Павел, Дануше Нерудова и Карел Дивиш собрали по 50 000 подписей. После восстановления государственной независимости Чехии и до 2013 главу чешского государства избирали в парламенте. Первым и пока единственным всенародно избранным президентом современной Чехии является Милош Земан.