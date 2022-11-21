На выборах президента Казахстана побеждает Токаев
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев
Об этом сообщает Tengrinews.
Представитель ЦИК Нурлан Абдыров сообщил, что во внеочередных выборах приняли участие более 8 млн человек, это 64,44% от общего числа избирателей.
По предварительным данным, Токаев набрал 6 456 392 голоса, что составляет 81,31% от общего их количества.
По предварительным итогам кандидаты набрали: Каракат Абден – 206 206 голосов, или 2,60 процента; Нурлан Ауэсбаев – 176 116 голосов, или 2,22 процента; Жигули Дайрабаев – 271 641 голос, или 3,42 процента; 907 голосов, или 2,53 процента; Касим-Жомарт Токаев – 6 456 392 голоса, или 81,31 процента; Салтанат Турсинбекова – 168 731 голос, или 2,12 процента голосов.
- Ранее три экзитпола сообщали о победе Токаева с более чем 82%. При этом на нарушения избирательного процесса жаловались независимые наблюдатели. Кроме того, выборы президента в Казахстане проходили на фоне задержаний активистов, проводивших акции протеста против голосования, считая его несправедливым.
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