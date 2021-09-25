На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV .
"Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали", - сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.
Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья Апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.
Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год, председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин и член партии "Наш край" Александр Кондрусик.
Вместе с тем, сегодня "Блок Кернеса" поддержал выдвижение и.о. городского головы, секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. Теперь ему следует пройти процедуру регистрации.
От оппозиционной "Европейской солидраности" планирует идти председатель фракции этой партии в Харьковском областном совете Александр Скорик.
Регистрация кандидатов продлится до 30 сентября включительно.
- Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
- Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.
- По оценке политолога Владимира Цыбулько, на Терехова делает ставку Офис президента Зеленского, а версия о возможной насильственной смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса требует внимания правоохранительных органов.
- Из открытых источников можно узнать и о поддержке Терехова влиятельными харьковскими предпринимателями Александром Ярославским и Павлом Фуксом.
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