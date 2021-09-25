Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов

На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов

25 сентября, 2021 суббота
14:50
Общество

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV .

"Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали", - сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.

Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья Апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год, председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин и член партии "Наш край" Александр Кондрусик.

Вместе с тем, сегодня "Блок Кернеса" поддержал выдвижение и.о. городского головы, секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. Теперь ему следует пройти процедуру регистрации.

От оппозиционной "Европейской солидраности" планирует идти председатель фракции этой партии в Харьковском областном совете Александр Скорик.

Регистрация кандидатов продлится до 30 сентября включительно.

  • Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
  • Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.
  • По оценке политолога Владимира Цыбулько, на Терехова делает ставку Офис президента Зеленского, а версия о возможной насильственной смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса требует внимания правоохранительных органов.
  • Из открытых источников можно узнать и о поддержке Терехова влиятельными харьковскими предпринимателями Александром Ярославским и Павлом Фуксом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Виктор Ляшко
21 сентября, 2021 вторник
Ляшко назвал области, которым грозит "красная" зона карантина
Нестор Шуфрич
24 сентября, 2021 пятница
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"
23 сентября, 2021 четверг
Цитировал Путина русском, вспомнил покушение на Шефира, призвал, чтобы "кто-то покинул украинские территории": Зеленский на Генассамблее ООН
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.06
    Продажа 31.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
25 сентября
18:08
Обновлено
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
17:50
В Венгрии в ДТП погибли двое украинцев
17:28
В Босфоре столкнулись российское и турецкое судна
17:01
Эксклюзив
Расстрел автомобиля Шефира
Россия может быть причастна к покушению на Шефира: именно так работает Кремль и его спецслужбы - Фейгин
16:44
МЮ с Роналду проиграл "Астон Вилле" и потерпел первое поражение в АПЛ
16:22
В Киеве микроавтобус протаранил патрульное авто и травмировал полицейских
16:01
"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура
15:37
Грузия объявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС до 2024 года
15:25
Инфографика
Джошуа и Усик
Усик - Джошуа: букмекеры дали прогноз на бой
15:10
Константин Москалец: Непобедимые мученики
15:09
Украина является отправной точкой для будущего западного мира, - Кирон Скиннер
14:41
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
14:20
Правительство Германии вновь может возглавить женщина
14:00
Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, - Сенцов
13:46
"Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет!" Родители показали, что внутри музыкальной школы в Ривном
13:23
Сколько было нападавших и пуль. В МВД рассказали подробности покушения на Шефира
13:00
Илон Маск расстался с певицей Граймс
12:33
Обновлено
Стерненко просит критически относиться к экспертизе в пользу "титушок" в его деле
12:14
В случае карантина зарплата учителей не сокращается
11:57
Улица Лятошинского. Житомир
Улицу Лятошинского в Житомире хотят сделать пешеходной
11:32
Краматорск празднует 153-й День города
11:25
Инфографика
Джошуа - Усик
Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года
11:00
Виталий Шишов
Стало известно, когда похоронят Виталия Шишова
10:44
Эксклюзив
Toyota влетела в ограду государственной резиденции. Есть фото и видео
10:18
"Отрубание рук является крайне необходимым для обеспечения безопасности", - "Талибан"
09:52
В Алматы наемник "ДНР" набрал кредитов и устроил массовое убийство
09:30
Спасатели напомнили правила безопасного обогрева помещений
09:10
Владимир Зеленский
Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ
09:00
Эксклюзив
Дюна
Культурное раскодирование "Дюны": какой древний сюжет скрыт за декорациями?
08:45
коронавирус
Пандемия COVID в Украине 8 тыс. новых заражений, 133 смерти. Запорожье получилось в ТОП-5 коронавирусных регионов
08:21
Афганские беженцы напали на женщину-военную в США
08:14
Эксклюзив
Дмитрий Белоцерковец
В Украине происходит децентрализация расходов, а не доходов, - Белоцерковец
08:01
Инфографика
Олимпик - Зоря
УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу
07:45
Открылся Odessa JazzFest. Кто будет выступать сегодня и завтра
07:20
Пески
На фронте увеличилось количество обстрелов: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков
07:00
Эксклюзив
Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош: Мы изнутри разрушим Россию
2021, пятница
24 сентября
23:18
Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали
22:57
Партия Шария
СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "Партии Шария"
22:52
Пересекали курсы мишеней: российские самолеты вторглись в зону боевых стрельб украинских зенитчиков, грубо нарушив правила полетов
22:48
Эксклюзив
Экономист Гайдай о антиолигархическом закон: Это неэффективный способ бороться с влиянием финансово-промышленных групп
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV