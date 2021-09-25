На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV .

"Мы зарегистрировали шесть кандидатов, подавших документы, и одному отказали", - сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.

Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья Апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год, председатель областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин и член партии "Наш край" Александр Кондрусик.



Вместе с тем, сегодня "Блок Кернеса" поддержал выдвижение и.о. городского головы, секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова. Теперь ему следует пройти процедуру регистрации.



От оппозиционной "Европейской солидраности" планирует идти председатель фракции этой партии в Харьковском областном совете Александр Скорик.



Регистрация кандидатов продлится до 30 сентября включительно.