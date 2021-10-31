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На выборах Липовецкого городского главы в Винницкой области лидирует Василий Авраменко, - параллельный подсчет голосов
На выборах Липовецкого городского главы Винницкой области по результатам параллельного подсчета голосов на трети участков лидирует кандидат от "Европейской Солидарности" Василий Авраменко
Об этом сообщает "Европейская солидарность" .
По подсчету 34,29% бюллетеней он набирает 18,6% голосов.
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