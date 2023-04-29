Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Виктор Чобану дал комментарий по выборам башкана (высшее должностное лицо, – ред.) в Гагаузии (автономный регион на юге Молдовы, – ред.), которые состоятся 30 апреля.

"Гагаузия - традиционно пророссийский регион, который находится в постоянной оппозиции к центральным властям в Кишиневе. На нынешних выборах башкана в Гагаузской автономии 7 из 8 кандидатов педалируют исключительно пророссийскую риторику, то есть нужно дружить с Россией, потому что это дешевый газ", - рассказал политический аналитик.

Виктор Чобану добавил, что многие абсолютно популистские заявления раздаются от этих кандидатов. Например, представитель одного из кандидатов предлагал специально для Гагаузии цену на газ в два с половиной раза ниже нынешней.

"Выступая на телевидении в Гагаузии, я спросил, могут ли мне назвать российские проекты, которые были внедрены в их регионе, а ответа нет – молчат. А с другой стороны, посмотрим на проекты от США и ЕС, в том числе и Румынии, которая для них такая же страшная, как и НАТО. С одной стороны – надо дружить с россиянами, а с другой стороны – надо бояться румын, которые вот-вот перейдут границу и в первую очередь, конечно же, оккупируют Гагаузию - не на Кишинев же им идти . Приблизительно в таком стиле происходит нынешняя предвыборная кампания", - сказал Чобану.