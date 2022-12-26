На ВСУ работает искусственный интеллект
Преимущество Украины в войне с Россией измеряется не только HIMARS и NASAMS. На ВСУ работает искусственный интеллект и передовые технологические разработки мира
В сочетании с невероятным украинским духом и рвением они дают невероятный результат. Американский генерал Марк Милли уверен – именно так будут вестись войны будущего. Расскажу о нескольких кейсах. Сегодня – первый.
Есть этакая компания Palantir – тайный разработчик программного обеспечения для спецслужб США и Пентагона.
Palantir создала для американских спецслужб глобальную систему слежения, и якобы помогла выследить и убить самого Усаму бен Ладена
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Палантир – это отсылка к фэнтези Толкина, этакий "всевидящий глаз". Компания работает с анализом данных. Начинала она с алгоритма отслеживания мошеннических транзакций, затем им заинтересовалось ЦРУ, уложившись в стартап финансово.
Palantir создала для американских спецслужб глобальную систему слежения, и якобы помогла выследить и убить самого Усаму бен Ладена.
Украина использует несколько другой продукт – платформу управления боем.
Система собирает данные из всех источников – коммерческих спутников, радаров, научных датчиков и камер, разведывательных спутников НАТО, дронов, соцсетей и т.д. Затем весь этот массив анализируется и передается через Starlink в центры управления и в конце концов на планшеты подразделениям ВСУ, которые мгновенно могут наносить удары точно в цель. Далее с помощью дронов оценивается эффективность этих ударов.
Система помогла ВСУ совершить стремительный рывок в Харьковской и Херсонской областях. Наши войска знали все о позициях россиян, выбивая их перед контрнаступлением
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Система помогла ВСУ совершить стремительный рывок в Харьковской и Херсонской областях. Наши войска знали все о позициях россиян, выбивая их перед контрнаступлением.
Palantir позволяет снять "туман войны", на который до сих пор полагаются рашисты. В любой момент искусственный интеллект может проанализировать тысячи источников информации и выдать на экран в Киеве или Вашингтоне позиции врага, собственные позиции, наиболее эффективные средства поражения.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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