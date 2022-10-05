Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дискуссия по поводу вступления Украины в НАТО расставит точки над "і" по многим вопросам, в том числе по внесению изменений в уставные документы НАТО. Надеюсь, что 12-13 октября на заседании министров обороны в формате Рамштайн состоится предварительное обсуждение украинского запроса на вступление в Альянс", - считает Воля.

Политолог-международник также добавил, что по итогам встречи в формате Рамштайн мы увидим позицию разных государств по вступлению Украины в НАТО.

"Эта встреча уже не может обойтись без обсуждения украинской заявки на вступление в Альянс", - подчеркнул Воля.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны НАТО, которая запланирована на 13 октября

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