На встрече в формате Рамштайн мы увидим позицию разных государств по вступлению Украины в НАТО, - политолог-международник Воля
Политолог-международник Владимир Воля отметил, что окончательное решение о вступлении Украины в НАТО будет озвучено на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса в ноябре
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Дискуссия по поводу вступления Украины в НАТО расставит точки над "і" по многим вопросам, в том числе по внесению изменений в уставные документы НАТО. Надеюсь, что 12-13 октября на заседании министров обороны в формате Рамштайн состоится предварительное обсуждение украинского запроса на вступление в Альянс", - считает Воля.
Политолог-международник также добавил, что по итогам встречи в формате Рамштайн мы увидим позицию разных государств по вступлению Украины в НАТО.
"Эта встреча уже не может обойтись без обсуждения украинской заявки на вступление в Альянс", - подчеркнул Воля.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США, в следующий раз встретится 12 октября в Брюсселе, в преддверии встречи министров обороны НАТО, которая запланирована на 13 октября
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