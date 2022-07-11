Такое мнение он высказал в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".

"Лавров выглядел жалко - это деградация российской дипломатии. То, что мы увидели во время встречи министров иностранных дел государств-членов G20 на Бали - это коллективная пощечина Лаврову, которая вынудила его заранее покинуть встречу, чтобы не переживать дальнейшее унижение", - подчеркнул Лубкивский.

Также дипломат добавил, что объединение G20 играет немаловажную роль в системе современных международных отношений.

"Энергетическая и продовольственная ситуации были в центре внимания во время встречи на Бали. Эти вопросы связаны с российской агрессией против Украины. Прозвучала позиция, что необходимо разблокировать украинские порты, прекратить войну против Украины. Мы стоим на пороге этапа дипломатической борьбы за Украину вместе с мировыми партнерами. Россия вызвала гуманитарную катастрофу и привела к негативным последствиям, которые влияют на весь мир. Российская война представляет глобальную угрозу для всего человечества. Украине важно сегодня заручиться поддержкой других регионов и мобилизовать дипломатические силы", - отметил Лубкивский.

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