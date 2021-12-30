На встрече 10 января Россию будет представлять заместитель Лаврова Рябков, а США - заместитель Блинкена по политическим вопросам Шерман, - МИД РФ

Об этом пишет Reuters.



Именно эти дипломаты представляли США и РФ на состоявшихся в июле в Женеве переговорах, после первой личной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.



Переговоры Сергея Рябкова и Вэнди Шерман будут первыми из переговоров РФ и стран Запада. Встречи также планируют провести 12 декабря в Брюсселе – с НАТО, а 13 января – в Вене со странами-участницами ОБСЕ.



По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, на переговорах Россия потребует "надежных юридических гарантий" от США по нерасширению Североатлантического альянса на Восток и неразмещению определенного оружия у российских границ.

Напомним, 30 декабря по требованию РФ президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.

Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.

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