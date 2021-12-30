На встрече 10 января Россию будет представлять заместитель Лаврова Рябков, а США - заместитель Блинкена по политическим вопросам Шерман, - МИД РФ
В переговорах 10 января от РФ примет участие заместитель главы МИД Сергей Рябков, а от США – заместитель госсекретаря по политическим вопросам Вэнди Шерман
Об этом пишет Reuters.
Именно эти дипломаты представляли США и РФ на состоявшихся в июле в Женеве переговорах, после первой личной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
Переговоры Сергея Рябкова и Вэнди Шерман будут первыми из переговоров РФ и стран Запада. Встречи также планируют провести 12 декабря в Брюсселе – с НАТО, а 13 января – в Вене со странами-участницами ОБСЕ.
По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, на переговорах Россия потребует "надежных юридических гарантий" от США по нерасширению Североатлантического альянса на Восток и неразмещению определенного оружия у российских границ.
- Напомним, 30 декабря по требованию РФ президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- Ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.
- РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.
- Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное