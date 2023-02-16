На всей территории Украины объявлена воздушная тревога: работает ПВО
Сигналы об опасности начали включаться сначала на Юге и на Востоке, а затем дошли и до Западной Украины
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
В ночь на четверг сирены воздушной тревоги раздались сначала в Одесской и Николаевской областях, а также в восточных регионах Украины.
Вскоре после этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, включая и отдаленные от фронта западные регионы.
После первого объявления тревоги вечером в среду были слышны взрывы в Краматорске и в районе Полтавы.
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин написал, что в области работает ПВО:
"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!".
Также он отметил, что причиной сирен стала ракетная опасность.
Из Запорожской и Днепропетровской областей также поступают сообщения о работе систем ПВО, пишет BBC.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей области находиться в укрытиях:
"Жители Львовщины, есть реальная угроза. Прошу находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги!"
Как сообщает корреспондент "Эспрессо", во Львовской области предположительно работает ПВО.
BBC пишет , что по некоторым данным, из акватории Черного моря были выпущены ракеты "Калибр".
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Телеграмм сообщил о взрывах в городе:
"Повышенная ракетная опасность! Слышны звуки взрывов! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте спокойствие! Детали впоследствии".
В Киевской ОВО информируют об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины.
"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - подчеркнули в областной военной администрации.
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