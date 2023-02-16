На всей территории Украины объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

В ночь на четверг сирены воздушной тревоги раздались сначала в Одесской и Николаевской областях, а также в восточных регионах Украины.

Вскоре после этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, включая и отдаленные от фронта западные регионы.

После первого объявления тревоги вечером в среду были слышны взрывы в Краматорске и в районе Полтавы.

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин написал, что в области работает ПВО:

"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!".

Также он отметил, что причиной сирен стала ракетная опасность.

Из Запорожской и Днепропетровской областей также поступают сообщения о работе систем ПВО, пишет BBC.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей области находиться в укрытиях:

"Жители Львовщины, есть реальная угроза. Прошу находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги!"

Как сообщает корреспондент "Эспрессо", во Львовской области предположительно работает ПВО.

BBC пишет , что по некоторым данным, из акватории Черного моря были выпущены ракеты "Калибр".

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Телеграмм сообщил о взрывах в городе:

"Повышенная ракетная опасность! Слышны звуки взрывов! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте спокойствие! Детали впоследствии".

В Киевской ОВО информируют об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины.

"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - подчеркнули в областной военной администрации.