На всей территории Украины мы вводим военное положение, - Зеленский

Об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам.



"Сегодня утром президент (РФ, - ред.) Путин объявил о введении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом (США, - ред.) Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку", - подчеркнул Зеленский.



Он призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.



"Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь. Без паники! Мы сильны. Мы готовы ко всему". Мы всех победим, потому что мы – это Украина! Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.



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