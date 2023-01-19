На всей линии побережья Черного моря обеспечена противодесантная оборона, - командующий войсками ОК "Юг"
Генерал-майор Андрей Ковальчук заверил, что вдоль всей линии обороны побережья Черного моря организована противодесантная оборона, в Одесской и Николаевской областях в частности
Заявление командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука передает Military Media Center.
"Черноморское побережье сегодня – это тоже линия обороны. И мы ее следим.
С начала полномасштабного вторжения России, по всей линии побережья Черного моря, в частности на Одесщине и Николаевщине, обеспечена противодесантная оборона.
Наша задача – не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов.
- Напомним, ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил , что в регионе заминирован весь периметр приграничья с Беларусью.
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