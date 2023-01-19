Заявление командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука передает Military Media Center.

"Черноморское побережье сегодня – это тоже линия обороны. И мы ее следим.

С начала полномасштабного вторжения России, по всей линии побережья Черного моря, в частности на Одесщине и Николаевщине, обеспечена противодесантная оборона.

Наша задача – не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов.

Напомним, ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил , что в регионе заминирован весь периметр приграничья с Беларусью.

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