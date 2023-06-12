На Всемирном фестивале анимационных фильмов победила кинолента, которую финансировало правительством России - организаторы скрыли это
Анимационный фильм "Ванлав" Вари Яковлевой получил гран-при на фестивале анимации Animafest Zagreb. Организаторы события скрыли, что эта работа профинансирована минкультом РФ
Об этом информирует в фейсбуке программный директор украинского Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM Анастасия Верлинская .
Верлинская посмотрела "Ванлав" в оригинальной версии, где в начале есть титр о финансировании российского минкульта, однако для показа в Загребе его не было.
"Вчера Animafest объявил победителей. Главный приз получил российский фильм, финансируемый правительством России. Да, возможно, вы слышали о таком. Тот, кто недавно оставил целый регион без крыши над головой и даже больше - без воды. Наверняка эти вступительные титры вырезали из фильма и, пожалуй, нигде не упоминали, что этот фильм из России", - написала программный директор.
Один из членов жюри фестиваля Хиско Хюлсинг показал фото каталога, в котором "Ванлав" даже не позиционировали как российский.
"Анастасия, как член жюри, я чувствую себя обманутым. В каталоге не указано, что он российский. Я понятия не имел, что фильм российский или что он снят на российские государственные деньги. Если бы я знал, у нас была бы совсем другая дискуссия, поскольку я боролся за украинский фильм "Мариуполь, сто ночей".
После того, как было принято решение наградить "Ванлав", один из членов жюри сказал, что он российский. Мы устроили большой скандал и попросили нашего члена жюри позвонить представителям фестиваля, чтобы узнать, как создавался этот фильм. Нас заверили, что это проверено и это независимый фильм. В подтверждение своей правоты прилагаю две фотографии из каталога", - написал Хюлсинг.
Фото: Хиско Хюлсинг
В то же время в этих каталогах и титрах фильма указано, что почти вся команда – россияне.
"Ванлав" жюри определило как историю об изменении игры власти между жертвой и обидчиком. Официальное описание от команды фильма звучит так: "В дом к молодой паре приходят незнакомцы. Неожиданные гости пользуются гостеприимством дома, провоцируют пару на необдуманные поступки, что приводит к разрушению порядка и гармонии внутри семьи".
На фестивале Animafest Zagreb отличие получила и украинская лента "Мариуполь. Сто ночей" Софии Мельник. Это история о девочке, которая оказалась одна в жестоко уничтожаемом городе. Прототипом стала четырехлетняя Алиса, пережившая осаду Мариуполя, которая была на Азовстали, а во время эвакуации россияне разлучили ее с мамой.
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