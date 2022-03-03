На всех КПП западной границы исчезли очереди
На утро четверга, 3 марта, на всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди на выезд
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, передает Эспрессо.TV .
Так, по состоянию на сегодняшнее утро на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринив", "Рава-Русская", "Смильница" и "Шегини" на выезд в Польшу нет очередей ни из легковых автомобилей, ни пешеходов; на пп "Грушев" ожидали 50 пешеходов; на пп "Краковец" – 30 пешеходов.
На пунктах пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" в Словакию очередей нет, на пункте "Малые Селменцы" в очереди ожидали около 20 пешеходов.
На всех пунктах выезда в Венгрию, Румынию и Молдову нет очередей ни из пешеходов, ни из автомобилей.
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Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехали около 660 тысяч украинских беженцев
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