"На всех иностранцев в составе ВСУ распространяются Женевские конвенции": Украина потребовала от РФ гуманного отношения к украинским военнопленным
Министерство иностранных дел Украины осудило неправомерное обращение России с украинскими военнопленными, в частности использование их в политических целях
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
При этом МИД отметил, что иностранцы в составе ВСУ являются военнослужащими, на которые распространяется действие международного гуманитарного права.
"Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительного протокола I к ним от 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - отмечает МИД.
МИД напомнил, что статус комбатантов наделяет иностранцев в составе ВСУ правом на отношение к ним как к военнопленным в случае захвата их врагом.
"Требуем от российской стороны гуманного поведения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются", - говорится в заявлении МИД.
При этом Министерство подчеркнуло, что Украина неукоснительно соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву, гуманно обращается с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом права и гарантии в полном объеме.
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