"На всех иностранцев в составе ВСУ распространяются Женевские конвенции": Украина потребовала от РФ гуманного отношения к украинским военнопленным

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

При этом МИД отметил, что иностранцы в составе ВСУ являются военнослужащими, на которые распространяется действие международного гуманитарного права.

"Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года. Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны от 1949 года и Дополнительного протокола I к ним от 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов", - отмечает МИД.

МИД напомнил, что статус комбатантов наделяет иностранцев в составе ВСУ правом на отношение к ним как к военнопленным в случае захвата их врагом.

"Требуем от российской стороны гуманного поведения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются", - говорится в заявлении МИД.

При этом Министерство подчеркнуло, что Украина неукоснительно соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву, гуманно обращается с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом права и гарантии в полном объеме.

15 июля стало известно, что в террористической "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании.

18 июля полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР", которые пытали пленных украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb