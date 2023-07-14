Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Россияне постоянно пользуются кассетными боеприпасами. Это для них стала практика. Начиная с войны против Ичкерии, в Сирии, с начала "гибридной войны" 2014 года и затем полномасштабного вторжения в 2022 году", - сказал Череватый.

Кроме этого, он также подчеркнул, что армия РФ постоянно использовала кассетные боеприпасы и сейчас это не исключение.

"В первую очередь они бьют ими из таких реактивных систем залпового огня как "Смерч" и "Ураган". Они бьют по нашим позициям и мирным городам кассетными боеприпасами. Поэтому на все приходит время расплаты. Благодаря нашим партнерам и в нас представится возможность адекватно им отвечать", - отметил он.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .