На время празднования Рош га-Шана в Умани установили контрольно-пропускные пункты

Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черкасской области информирует Еспресо.TV .



Речь идет об улице Пушикина и прилегающих просторах.



Адреса по которым установлены контрольно-пропускные пункты:



перекресток улиц Садовая - Пушкина;



перекресток улиц Пушкина - Комарницкий;



перекресток улиц Косынки Григория - Челюскинцев;



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перекресток улиц Освободителей - Школьная;



перекресток улиц Челюскинцев - Небесной Сотни;



перекресток улиц Садовая - Демуцкого.



Справка



Празднование еврейского Нового года Рош га-Шана в этом году продлится с вечера понедельника, 6 сентября, к вечеру среды, 8 сентября.

В Умань уже прибыло несколько десятков тысяч человек.

Паломники продолжают ехать.

Для содействия украинским коллегам в город отправлен команду правоохранителей из Израиля .



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