На время празднования Рош га-Шана в Умани установили контрольно-пропускные пункты
К 12 сентября в микрорайоне паломничества брацлавских хасидов в Умани для безопасности паломников установлены временные контрольно-пропускные пункты
Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черкасской области информирует Еспресо.TV .
Речь идет об улице Пушикина и прилегающих просторах.
Адреса по которым установлены контрольно-пропускные пункты:
перекресток улиц Садовая - Пушкина;
перекресток улиц Пушкина - Комарницкий;
перекресток улиц Косынки Григория - Челюскинцев;
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перекресток улиц Освободителей - Школьная;
перекресток улиц Челюскинцев - Небесной Сотни;
перекресток улиц Садовая - Демуцкого.
Справка
Празднование еврейского Нового года Рош га-Шана в этом году продлится с вечера понедельника, 6 сентября, к вечеру среды, 8 сентября.
- В Умань уже прибыло несколько десятков тысяч человек.
- Паломники продолжают ехать.
- Для содействия украинским коллегам в город отправлен команду правоохранителей из Израиля .
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