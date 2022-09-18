Об этом сообщило агентство Tagesschau.

"Теперь партия президента Франции Макрона дает себе новое название "Возрождение". Но еще больше придется изменить – с прицелом на время после Макрона. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона переименовала себя и объединилась с двумя небольшими партиями-партнерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия уже использовала название "Возрождение" для своего списка на европейских выборах в 2019 году.

Также в партию интегрировались две меньшие политические силы "Действовать – конструктивные правые" (Agir, la droite constructive) и "Территории прогресса" (Territoire de Progrès).

"Контекст изменился. Поскольку Эмманюэль Макрон не будет участвовать в выборах 2027 года, нам нужна партия, которая снова получит избирателей", - сказал представитель партии.

Отмечается, что Макрон до сих пор интегрировал в свое правительство политиков, принадлежащих к другим партиям, но не все они были привязаны к его политическому движению.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ходе противодействия агрессии РФ.