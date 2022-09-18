"На время после Макрона": партия президента Франции сменила название и объединилась с двумя меньшими политсилами
Партия президента Франции Эмманюэля Макрона вчера, 17 сентября, сменила название на "Возрождение" и поглотила две меньшие политические силы "Действовать - конструктивные правые" и "Территории прогресса"
Об этом сообщило агентство Tagesschau.
"Теперь партия президента Франции Макрона дает себе новое название "Возрождение". Но еще больше придется изменить – с прицелом на время после Макрона. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона переименовала себя и объединилась с двумя небольшими партиями-партнерами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партия уже использовала название "Возрождение" для своего списка на европейских выборах в 2019 году.
Также в партию интегрировались две меньшие политические силы "Действовать – конструктивные правые" (Agir, la droite constructive) и "Территории прогресса" (Territoire de Progrès).
"Контекст изменился. Поскольку Эмманюэль Макрон не будет участвовать в выборах 2027 года, нам нужна партия, которая снова получит избирателей", - сказал представитель партии.
Отмечается, что Макрон до сих пор интегрировал в свое правительство политиков, принадлежащих к другим партиям, но не все они были привязаны к его политическому движению.
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